Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц посетит на этой неделе Иорданию и Израиль, что станет иллюстрацией "глубокой приверженности Соединенных Штатов содействию региональной стабильности, реализации плана президента Трампа из 20 пунктов для Газы и достижению целей резолюции 2803 Совета Безопасности ООН, определяющей дальнейший путь развития региона".

В рамках визита Уолц встретится в Иордании с королем Абдаллой, а затем прибудет в Иерусалим и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Ицхаком Герцогом.

Задача Майка Уолтца – попытаться снизить напряженность.

Во вторник, 2 декабря, Майк Уолтц, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США продолжат добиваться полного разоружения "Хизбаллы".

"Они должны сложить оружие и оставаться в таком положении. Это будет непросто. Иногда это будет шаг вперед и два назад, но это возможно. Израиль имеет право на самооборону. Президент США и его администрация всегда выбирают мир, а не войну, но если необходимы жесткие меры, они будут предприняты", – сказал он на конференции газеты "Исраэль а-Йом" в Нью-Йорке.