Фигурное катание. Golden Spin of Zagreb. Результаты израильтян
время публикации: 06 декабря 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 11:49
В Хорватии проходит турнир серии "Челленджер" по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb.
В соревнованиях танцевальных пар победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
На втором месте французы Люсия Демужо и Тео ле Мерсье. На третьем - чехи Катерина Мразкова и Дани эль Мразек.
Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли шестое место.
Тамир Куперман после короткой программы занимает 15-е место, Лев Винокур - 18-е.
Элизабет Гервиц после короткой программы занимает 13-е место.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2025