Фигурное катание. Golden Spin of Zagreb. Результаты израильтян

В Хорватии проходит турнир серии "Челленджер" по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb.

В соревнованиях танцевальных пар победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

На втором месте французы Люсия Демужо и Тео ле Мерсье. На третьем - чехи Катерина Мразкова и Дани эль Мразек.

Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий заняли шестое место.

Тамир Куперман после короткой программы занимает 15-е место, Лев Винокур - 18-е.

Элизабет Гервиц после короткой программы занимает 13-е место.