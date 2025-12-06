x
06 декабря 2025
Ближний Восток

Посол Израиля в США Йехиэль Лайтер записал обрашение к гражданам Ливана

Израиль
Ливан
время публикации: 06 декабря 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 13:12

В предварительно записанном интервью, опубликованном англоязычным ливанским изданием This is Beirut, посол Израиля в США Йехиэль Лайтер обращается к ливанским гражданам со словами: "Мы очень хотим добиваться мира с вами".

Лайтер подчеркивает, что озабоченность Израиля связана исключительно с безопасностью, заявляя: "У нас нет проблем с вашей территорией. У нас проблемы только с нашей безопасностью... Когда нам угрожают, мы должны ответить".

Заглядывая вперед, он говорит о потенциальных двусторонних экономических и туристических связях, представляя себе "израильтян, посещающих Бейрут", и "ливанцев, посещающих Иерусалим".

Он говорит о соглашениях Авраама, подписанными с ОАЭ и Бахрейном, добавляя: "Я думаю, мы можем перейти к соглашениям Авраама 2.0... Мы должны расширять пространство добрососедских отношений на Ближнем Востоке".

Ближний Восток
