06 декабря 2025
Спорт

От рака умер известный молдавский футболист

Футбол
время публикации: 06 декабря 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 14:57
От рака умер известный молдавский футболист
AP Photo/Aurel Obreja

5 декабря на 38-м году жизни от рака умер известный футболист Василе Карауш, сообщают молдавские СМИ.

Полузащитник выступал за команды "Академия" (Кишинев), "Спартак" (Нальчик), "Металлург" (Запорожье), "Дачия" (Кишинев), "Зимбру" (Кишинев), "Спиранца" (Крихана Веке), "Верис" (Кишинев).

Василе Карауш был игроком юношеской и молодежной сборных Молдовы. В 2009 году он сыграл один матч за национальную сборную Молдовы.

Спорт
