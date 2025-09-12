Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 12 сентября, температура немного повысится и будет выше среднесезонной, особенно в горных и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-32 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 20-34, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 19-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-36, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений. Во вторник температура понизится.