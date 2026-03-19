Время зажигания субботних свечей 20 марта 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:10, 18:27

Тель-Авив – 17:34, 18:29

Хайфа – 17:21, 18:29

Беэр-Шева – 17:34, 18:29

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваикра":

Глава начинается с обращения Бога к Моше из Скинии Собрания. Основное внимание здесь уделяется добровольным жертвоприношениям, которые человек может принести по зову сердца. Описывается ритуал вознесения (ола), когда животное (бык, баран или птица) полностью сжигается на жертвеннике. Это символизирует полное посвящение человека Творцу и его стремление приблизиться к духовному источнику.

Далее Тора описывает хлебное приношение (минха), состоящее из тонкой пшеничной муки, оливкового масла и ладана. Этот вид подношения был доступен даже самым бедным слоям населения. Часть муки сжигалась на огне, а остальное предназначалось священникам (коэнам). Важным правилом здесь является запрет на использование закваски и меда, а также обязательное добавление соли в каждое приношение.

Третий раздел посвящен мирной жертве (шламим). В отличие от жертвы вознесения, это мясо не сжигалось целиком: часть отдавалась на алтарь, часть – священникам, а остальное съедалось самим приносящим и его семьей. Эта трапеза символизировала гармонию и мир между Богом, священнослужителями и простым человеком, превращая акт жертвоприношения в совместный духовный праздник.

Отдельное внимание уделяется очистительной жертве (хатат), которую приносят в случае непреднамеренного греха. Правила варьируются в зависимости от того, кто совершил ошибку: первосвященник, вся община, правитель или обычный человек. Это подчеркивает идею ответственности: даже случайный проступок требует осознания, исправления и ритуального очищения, чтобы восстановить духовную целостность.

Завершается глава описанием повинной жертвы (ашам). Она предписывалась в случаях, когда человек сомневался, совершил ли он грех, или когда речь шла о незаконном присвоении священного имущества или обмане ближнего под присягой. В последнем случае преступник был обязан не только принести жертву, но и вернуть полную стоимость присвоенного, добавив к ней штраф в размере пятой части.