Ашдодские ветеринары спасли тонувшего в море попугая-неразлучника

В четверг, 11 сентября, спасатель Давид Медина, работающий на одном из ашдодских пляжей, заметил тонувшего в море попугая-неразлучника.

Спасатель извлек птицу из воды и вызвал на муниципальную ветеринарную службу. Попугая доставили в городскую клинику в критическом состоянии – птица с трудом дышала, ее легкие были полны воды.

Как сообщает портал "Ашдоднет", после консультации со специалистами из больницы для диких животных, ашдодские ветеринары соорудили импровизированную кислородную камеру с нагревательной подушкой. После двух часов борьбы за жизнь попугая он пришел в себя и сейчас восстанавливается.