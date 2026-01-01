Юрсоветница правительства вновь просит от Нетаниягу объяснений, почему Бен-Гвир не уволен

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ свой ответ по поводу исков с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира с занимаемой должности. Она указывает, что необходимо постановление суда, требующее обязать главу правительства объяснить, почему он не освобождает Бен-Гвира от должности.

В своем ответе (на 69 страницах) Гали Баарав-Миара указывает, что поведение Итамара Бен-Гвира наносит систематический ущерб полиции и ставит под угрозу характер полиции как государственного аполитичного органа с соответствующими последствиями для защиты прав человека и верховенства закона.

Она указывает, что со временем проблема усугубляется, поскольку постоянные вмешательства министра национальной безопасности в работу полиции становятся нормой, и по мнению Баарав-Миары, поскольку премьер-министр все еще не "урегулировал проблему" – после многократных предупреждений со стороны юрсоветницы – Верховный суд должен обязать Нетаниягу дать объяснения.

Гали Баарав-Миара напоминает, что глава правительства имеет формальные полномочия отстранить министра через 48 часов после вручения ему письма об отстранении. По всей видимости, эта "юридическая консультация" является ответом на предыдущее объяснение главы правительства, что уволить Бен-Гвира он не может, поскольку это незаконно.

В ответе, поданном от имени премьер-министра адвокатом Михаэлем Равилу подчеркивается: нет никаких оснований для утверждений, что каденция министра Бен-Гвира связана с решениями, которые ведут к подрыву независимости полиции. Более того, для отстранения министра решением суда вопреки позиции правительства и главы правительства нет никаких законных оснований и нет подобного прецедента. Приводимые же юридической советницей правительства примеры дела Дери-Пинхаси в данном случае неактуальны, поскольку тогда речь шла о полномочиях министров, находящихся под уголовным расследованием – в данном же случае петиции и позиция Баарав-Миары относятся к способам исполнения министром его собственных обязанностей.

Сам Итамар Бен-Гвир отреагировал на письмо юридической советницы в БАГАЦ лаконично: "Преступница, плевать я на тебя хотел" ("עבריינית, לא סופר אותך!"), – написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.