01 января 2026
Израиль

Несмотря на дожди, уровень воды в Кинерете вырос всего на полсантиметра

Кинерет
Дожди
время публикации: 01 января 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 19:29
Michael Giladi/FLASH90

Несмотря на ливневые дожди по всей стране, уровень воды в Кинерете изменился крайне незначительно: за минувшие сутки он поднялся всего на полсантиметра и по-прежнему находится на 38,5 см ниже "красной линии".

Чтобы достигнуть полного наполнения, Кинерету необходимо поднять уровень воды еще на 4,585 метра. Год назад 1 января уровень воды в Кинерете был на 2,10 метра выше, чем сегодня.

Тем не менее, ожидается, что если в выходные выпадет более 200 мм осадков, сток ручьев и рек, ведущих к Кинерету, усилится, и вода будет прибывать быстрее, чем в декабре текущего года.

В четверг в разных районах Израиля вновь прошли дожди, по состоянию на полдень, больше всего осадков – 35 мм – выпало в Карней-Шомроне. В Тель-Авиве выпало всего 6 мм осадков, но в Иерусалиме и на юге Израиля дождя не было вовсе.

Израиль
