Ynet: Сотрудники ШАБАС начали учиться обращению с крокодилами

Предложение министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира создать в Израиле специализированные тюрьмы для террористов, окруженные заполненными крокодилами рвами для предотвращения возможных побегов, не осталось лишь на уровне курьезных заголовков в СМИ.

Как сообщает Ynet, команда Службы тюрем (ШАБАС) прибыла в четверг на "учебную" экскурсию на крокодиловую ферму в Хамат-Гадер, чтобы получить инструктаж по уходу за крокодилами.

По информацию издания, Бен-Гвир поручил руководству ШАБАС изучить стоимость привлечения крокодилов в качестве части системы безопасности пенитенциарных учреждений, и они восприняли это всерьез.

Сам министр национальной безопасности объясняет, что после сделки по освобождению заложников и на фоне продвижения законов о смертной казни для террористов и более жестких наказаниях выросла мотивация заключенных за преступления в сфере безопасности к побегам. Сама идея того, что вокруг тюрем будут находиться крокодилы, может стать значимым сдерживающим фактором. Бен-Гвир заявил, что готов выделить любой необходимый бюджет для приобретения крокодилов.

В Службе тюрем рассматривают также зарубежный опыт: во Флориде в болотистой местности заповедника Эверглейдс находится тюрьма, которую прозвали "Крокодилий Алькатрас" – конечно, крокодилы не используются в качестве охранников, но само обилие этих животных вокруг тюрьмы действует на заключенных отрезвляюще.