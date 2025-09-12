ЦАХАЛ: на этой неделе осуществлено пять волн атак по целям в городе Газа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на этой неделе ЦАХАЛ осуществил пять волн атак по целям в городе Газа. В рамках очередного этапа операции "Колесницы Гидеона" более атаковано более 500 целей.

ЦАХАЛ под руководством Южного командования продолжает широкомасштабные атаки на террористическую инфраструктуру и многоэтажные здания в городе Газа, которые были превращены в военные объекты.

После первых трех волн атак, цели которых были сосредоточены в районах Дарадж-Туффах и аль-Фуркан, ВВС ЦАХАЛа осуществили еще две, сосредоточившись на районе Шати.

В ходе атак были уничтожены наблюдательные и снайперские позиции, здания с туннелями под ними, оружейные склады и другая террористическая инфраструктура организации ХАМАС.

Перед атаками были приняты многочисленные меры, чтобы максимально снизить вероятность нанесения вреда гражданскому населению. ЦАХАЛ будет наращивать интенсивность атак на основе точных разведывательных данных, чтобы нанести ущерб террористической инфраструктуре ХАМАСа, снизить его боеготовность и уменьшить угрозу военнослужащим ЦАХАЛа при подготовке к следующим этапам операции.