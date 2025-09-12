Внимание, розыск: в Цфате пропал 11-летний Ишай Ифарган

В четверг вечером в полицию поступило сообщение об исчезновении 11-летнего Ишая Ифаргана из Цфата, которого в последний раз видели около 08:00 возле медицинского факультета. Семья мальчика дала разрешение опубликовать сообщение о пропаже.

Сотрудники полиции проводили масштабные розыски ребенка, в них принимают участие десятки сотрудников полиции и волонтеры других организаций.

Приметы пропавшего: рост 140 см, темные волосы с пейсами, худощавое телосложение, темные глаза. Мальчик одет в черные брюки, белую рубашку, на голове носит черную кипу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Цфата по телефону 04-6978444.