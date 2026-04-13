Восемь бойцов ЦАХАЛа пострадали при взрыве ударного БПЛА "Хизбаллы" в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ранее в понедельник восемь военнослужащих ЦАХАЛа, действующие на юге Ливана, получили ранения при взрыве ударного беспилотника "Хизбаллы" неподалеку от места их дислокации.

Двое военнослужащих получили ранения средней степени тяжести, шестеро ранены легко. Все они были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их семьи извещены.