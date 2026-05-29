29 мая 2026
последняя новость: 20:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Две израильтянки вышли в финалы

время публикации: 29 мая 2026 г., 20:14 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 20:14
В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Израильтянки Даниэла Муниц и Алона Таль Франко вышли в финал в упражнениях с булавами. Даниэла заняла в квалификации третье место, Алона - шестое.

Даниэла Муниц заняла шестое место в квалификации и вышла в финал в упражнениях с лентой.

