Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Две израильтянки вышли в финалы

В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Израильтянки Даниэла Муниц и Алона Таль Франко вышли в финал в упражнениях с булавами. Даниэла заняла в квалификации третье место, Алона - шестое.

Даниэла Муниц заняла шестое место в квалификации и вышла в финал в упражнениях с лентой.