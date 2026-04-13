В Нагарии ракетой повреждено здание, один человек получил легкое ранение

В Нагарии ракета, запущенная с территории Ливана, попала в жилой дом. Строению причинен серьезный ущерб.

На месте работают спасательные службы.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что взрывной волной легко ранена 60-летняя женщина. Нескольким людям потребовалась медицинская помощь для выхода из шокового состояния.