В Нагарии ракетой повреждено здание, один человек получил легкое ранение
время публикации: 13 апреля 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 16:43
В Нагарии ракета, запущенная с территории Ливана, попала в жилой дом. Строению причинен серьезный ущерб.
На месте работают спасательные службы.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что взрывной волной легко ранена 60-летняя женщина. Нескольким людям потребовалась медицинская помощь для выхода из шокового состояния.