28 мая 2026
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бейруте, атакован командир ракетчиков

время публикации: 28 мая 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 14:28
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бейруте
AP Photo/Bilal Hussein

Днем 28 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бейруте. Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, речь идет о точечном ударе по заранее определенной цели.

Целью атаки стал Али аль-Хисани, командир ракетного подразделения "Дивизии Имама Хусейна".

"Дивизия Имама Хусейн" – это военизированная группировка, созданная и финансируемая иранским "Корпусом стражей исламской революции", которая активно используется иранским подразделением "Кудс" для операций против Израиля.

965-й день войны: удары в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии