ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бейруте, атакован командир ракетчиков

Днем 28 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бейруте. Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, речь идет о точечном ударе по заранее определенной цели.

Целью атаки стал Али аль-Хисани, командир ракетного подразделения "Дивизии Имама Хусейна".

"Дивизия Имама Хусейн" – это военизированная группировка, созданная и финансируемая иранским "Корпусом стражей исламской революции", которая активно используется иранским подразделением "Кудс" для операций против Израиля.