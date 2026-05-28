Люди с аутизмом принимают более взвешенные и рациональные решения. Израильское исследование

Ученые из Университета Бар-Илан показали, что люди с аутизмом реже отвлекаются на ментальный шум и точнее определяют реальные причины событий при принятии решений.

Человеческий мозг часто связывает успехи или неудачи со случайными причинами. Психологи называют этот процесс обучением, не ведущим к результату. В ходе эксперимента участникам предлагалось выбирать на экране абстрактные фигуры, чтобы получить вознаграждение. Сами фигуры имели значение, а их постоянно меняющееся положение на экране (слева или справа) было случайным. Несмотря на предупреждения, большинство обычных людей подсознательно связывали успех с местоположением фигуры и формировали ложные логические связи.

Люди с диагностированным аутизмом и участники с выраженными аутичными чертами продемонстрировали принципиально иной подход. Они практически игнорировали фоновый шум (положение фигуры) и концентрировались исключительно на факторах, которые действительно вели к успеху. Их стиль мышления оказался более избирательным и устойчивым к когнитивным искажениям, которые часто мешают принимать верные решения в повседневной жизни – от инвестиций до выбора работы. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Способность отсекать лишнее имеет свою цену. Жесткая фильтрация информации может усложнить жизнь в ситуациях, где правила резко меняются или особенно важны тонкие, косвенные сигналы, например, в сложном социальном взаимодействии. Но в стабильной среде, требующей четкого понимания причинно-следственных связей, "аутический" тип мышления дает огромное преимущество. Исследование доказывает, что человеческая рациональность вариативна, и особенности восприятия могут быть не только слабостью, но и сильной стороной.

"Эти выводы подтверждают растущее в когнитивной науке мнение о том, что аутизм связан не только с трудностями, но и с явными преимуществами при обработке информации", – отмечает соавтор работы доктор Лирон Розенкранц.