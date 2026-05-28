28 мая 2026
Олийникова и Осака вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции

время публикации: 28 мая 2026 г., 15:01 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 15:01
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, победив хорватку Донну Векич 7:6, 6:4.

Украинка Олександра Олийникова впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Она обыграла австралийку Кимберли Биррелл 6:3, 0:6, 7:6.

В поединке американок из Тор-25 Ива Йович разгромила Эмму Наварро 6:0, 6:3.

