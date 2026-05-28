28 мая 2026
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ЦАХАЛ: боевики "Хизбаллы" пытались вывести из строя крупнейшую плотину Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 мая 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 18:44
Армия обороны Израиля сообщила, что ранее на этой неделе были замечены боевики "Хизбаллы", пытавшиеся нарушить работу плотины Караун – крупнейшего водохранилища Ливана и ключевого объекта энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры страны. Боевики были атакованы с воздуха.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке майор Элла Вауийя обратиласьк жителям Ливана, заявив, что "Хизбалла" пыталась нанести ущерб стратегическому национальному объекту, повреждение которого грозило тяжелыми последствиями для экономики страны.

ЦАХАЛ предупредил, что не допустит попыток вывести плотину из строя и будет жестко пресекать подобные действия, а ответственность за защиту национальной инфраструктуры от использования в террористических целях несет ливанское государство.

