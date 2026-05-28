ЦАХАЛ: боевики "Хизбаллы" пытались вывести из строя крупнейшую плотину Ливана

Армия обороны Израиля сообщила, что ранее на этой неделе были замечены боевики "Хизбаллы", пытавшиеся нарушить работу плотины Караун – крупнейшего водохранилища Ливана и ключевого объекта энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры страны. Боевики были атакованы с воздуха.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке майор Элла Вауийя обратиласьк жителям Ливана, заявив, что "Хизбалла" пыталась нанести ущерб стратегическому национальному объекту, повреждение которого грозило тяжелыми последствиями для экономики страны.

ЦАХАЛ предупредил, что не допустит попыток вывести плотину из строя и будет жестко пресекать подобные действия, а ответственность за защиту национальной инфраструктуры от использования в террористических целях несет ливанское государство.