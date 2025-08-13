После прекращения огня в Ливане ЦАХАЛ уничтожил более 240 террористов, нанес более 600 авиаударов

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир посетил позиции израильских сил на юге Ливана, его в этой поездке сопровождали командир 91-й дивизии бригадный генерал Юваль Гез, командир 769-й бригады полковник Й. и другие офицеры.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что начальник Генштаба в беседе с командирами и бойцами, срочниками и резервистами, подчеркнул важность выполняемых ими задач. Он также отметил, что благодаря их действиям сохраняется оперативное преимущество ЦАХАЛа, позволяющее обеспечивать безопасность жителей северных районов страны.

"Мы изменили реальность в сфере безопасности на северном фронте. Наши достижения беспрецедентны: с момента прекращения огня ликвидированы более 240 боевиков, нанесено более 600 авиаударов", – сказал Замир.