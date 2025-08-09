ЦАХАЛ сообщил о ликвидации очередного разведчика "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром в субботу, 9 августа, был атакован и ликвидирован боевик террористической организации "Хизбалла", занимавшийся сбором разведданных о силах ЦАХАЛа в районе Айната на юге Ливана.

Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы государству Израиль.