09 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации очередного разведчика "Хизбаллы"

время публикации: 09 августа 2025 г., 22:37 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 22:37
AP Photo/Hussein Malla

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром в субботу, 9 августа, был атакован и ликвидирован боевик террористической организации "Хизбалла", занимавшийся сбором разведданных о силах ЦАХАЛа в районе Айната на юге Ливана.

Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы государству Израиль.

