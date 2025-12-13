Евролига. "Барселона" победила "Олимпиакос". "Апоэль" лидирует
Завершился пятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль" (11 побед).
"Маккаби" впервые в сезоне одержал 2 победы подряд в Евролиге и поднялся на 16-е место (из 20) (5 побед).
Дубай (ОАЭ) - Бавария (Мюнхен, Германия) 89:88
Разыгрывающий "Дубая" Маккинли Райт набрал 22 очка и сделал 7 передач.
Последнюю четверть хозяева выиграли 31:22.
Монако (Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 86:92
Гости выиграли последнюю четверть 32:17.
Тален Хортон-Такер (1 августа перешел из "Чикаго Булз" в "Фенербахче") набрал 24 очка и сделал 4 подбора.
Барселона (Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 98:85
Третью четверть каталонцы выиграли 30:17.
Отличный матч провели лидеры "Барселоны" Уилл Клайберн (28 + 3 подбора + 3 перехвата) и Кевин Пантер (24 + 5 подборв + 3 передачи + 3 перехвата).
Партизан (Белград, Сербия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 79:76
Последнюю четверть "Партизан" выиграл 30:16.
Защитник "Партизана" Дуэйн Вашингтон набрал 25 очков.