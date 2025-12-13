Атака беспилотников на Саратов, местные власти сообщают о жертвах

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин объявил о гибели двух человек в результате удара дронов ВСУ по целям в Саратове.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 13 декабря над Саратовской областью сбили 28 украинских БПЛА.

Судя по сообщениям местных властей, некоторые БПЛА или фрагменты беспилотников упали на жилые районы, что привело к жертвам.

Информация уточняется.

В сообщении минобороны РФ говорится, что ночью 13 декабря на территории Российской Федерации был перехвачен 41 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Саратовской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской областей и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.