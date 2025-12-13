x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 08:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 08:42
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Атака беспилотников на Саратов, местные власти сообщают о жертвах

Война в Украине
Война в России
Погибшие
Беспилотники
время публикации: 13 декабря 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 08:24
Атака беспилотников на Саратов, местные власти сообщают о жертвах
AP/Минобороны РФ

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин объявил о гибели двух человек в результате удара дронов ВСУ по целям в Саратове.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 13 декабря над Саратовской областью сбили 28 украинских БПЛА.

Судя по сообщениям местных властей, некоторые БПЛА или фрагменты беспилотников упали на жилые районы, что привело к жертвам.

Информация уточняется.

В сообщении минобороны РФ говорится, что ночью 13 декабря на территории Российской Федерации был перехвачен 41 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Саратовской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской областей и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 декабря 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1389-й день войны