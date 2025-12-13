Израильский стартап Xsight Labs поставит чипы связи для спутников Starlink V3

Израильская компания Xsight Labs из Кирьят-Гата, основанная Авигдором Виленцем, будет поставлять высокоскоростные коммуникационные микросхемы для спутников следующего поколения Starlink V3 компании Илона Маска, пишет "Глобс".

В пресс-релизе Xsight Labs отмечается, что разработанный компанией коммутационный чип X2 станет "высокоскоростным сетевым ядром" новых аппаратов низкоорбитальной группировки.

Starlink, подразделение SpaceX, уже развернула в космосе сеть из тысяч низкоорбитальных спутников, обеспечивающих доступ в интернет в труднодоступных районах. Каждый спутник Starlink V3 обеспечивает пропускную способность канала связи свыше 1 Тбит/с, что более чем в 10 раз превышает показатель Starlink V2. При этом скорость передачи данных по восходящему каналу составляет около 160 Гбит/с. Решения Xsight X2 помогут в обеспечении надежной связи при больших нагрузках, пишет Businesswire.

Чип X2 изготавливаются по техпроцессу TSMC N5, это программируемый Ethernet-коммутатор пропускной способностью 12,8 Тбит/с. Возможно использование до 128 портов; поддерживаются режимы 100GbE, 200GbE и 400GbE. Заявленное энергопотребление составляет менее 200 Вт. Задержка при работе на скорости 100GbE – менее 700 нс. Чипы выполнены в корпусе с размерами 55 × 55 мм.

В компании Xsight Labs подчеркивают, что чип X2 отличается высокой энергоэффективностью, низкой задержкой и адаптирован к экстремальным условиям космоса. X2 прошел полный комплекс квалификационных испытаний на вибрацию, радиацию, перепады температуры и тепловые нагрузки, подтвердив готовность к использованию в орбитальных миссиях.

"Эти беспрецедентные характеристики позволяют Starlink предоставлять спутниковый интернет на скоростях, сравнимых с оптоволоконными линиями, по всему миру – включая сельские и социально уязвимые регионы", – говорится в заявлении Xsight Labs.

Xsight Labs, помимо центра разработки в Кирьят-Гате, имеет офисы в Тель-Авиве, США и Армении. По данным PitchBook, компания привлекла около 280 млн долларов инвестиций, ее последний раунд в 2021 году оценивал бизнес в 521 млн долларов. Среди инвесторов – фонды Valor Equity, Atreides, корпоративные венчурные подразделения M12 (Microsoft), Intel Capital, AMD и Battery Ventures.