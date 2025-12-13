ХАМАС возмущен "атакой на гражданский автомобиль в Газе"

В субботу, 13 декабря, вечером, ХАМАС выступил с заявлением о том, что "продолжение преступлений в секторе Газы, среди которых атака на гражданский автомобиль на западе города Газа, представляет собой грубое нарушение соглашения о прекращении огня".

При этом ХАМАС не уточнил, идет ли в его заявлении речь о Раэде Сааде, а также был ли он ликвидирован.

ХАМАС добавил, что "правительство Израиля несет полную ответственность за преступления против палестинского народа, нанесение вреда гражданскому населению, руководству и активистам".