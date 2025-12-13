x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 17:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 17:59
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС возмущен "атакой на гражданский автомобиль в Газе"

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 13 декабря 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 17:57
ХАМАС возмущен "атакой на гражданский автомобиль в Газе"
AP Photo/Jehad Alshrafi

В субботу, 13 декабря, вечером, ХАМАС выступил с заявлением о том, что "продолжение преступлений в секторе Газы, среди которых атака на гражданский автомобиль на западе города Газа, представляет собой грубое нарушение соглашения о прекращении огня".

При этом ХАМАС не уточнил, идет ли в его заявлении речь о Раэде Сааде, а также был ли он ликвидирован.

ХАМАС добавил, что "правительство Израиля несет полную ответственность за преступления против палестинского народа, нанесение вреда гражданскому населению, руководству и активистам".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2025

СМИ: в Газе уничтожен высокопоставленный руководитель ХАМАСа Раэд Саад
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2025

ЦАХАЛ атаковал высокопоставленного террориста ХАМАСа в Газе