В Хайфе автомобиль сбил женщину, состояние пострадавшей тяжелое

На улице Эцель в Хайфе автомобиль сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 50 лет) в тяжелом состоянии доставлена в больницу РАМБАМ.

Водитель легковушки получил легкие травмы. Он также доставлен в больницу.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.