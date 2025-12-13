В Хайфе автомобиль сбил женщину, состояние пострадавшей тяжелое
время публикации: 13 декабря 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 23:17
На улице Эцель в Хайфе автомобиль сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 50 лет) в тяжелом состоянии доставлена в больницу РАМБАМ.
Водитель легковушки получил легкие травмы. Он также доставлен в больницу.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
