x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 22:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 22:32
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве и Иерусалиме состоялись многотысячные антиправительственные митинги

Акции протеста
время публикации: 13 декабря 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 22:06
В Тель-Авиве и Иерусалиме состоялись многотысячные антиправительственные митинги
Chaim Goldberg/Flash90

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве состоялся многотысячный митинг, участники которого требовали проведения досрочных выборов, создания государственной комиссии по расследованию трагедии 7 октября. Демонстраторы также выступили против закрытия дел в отношении Биньямина Нетаниягу и его помилования.

Кармит Кацир, брат которой Эльад был похищен и убит террористами в Газе, обвинила Нетаниягу в том, что он бросил на произвол судьбы заложников, а также в том, что превратил "Ликуд" в секту одного лидера. Эяль Эшель, отец погибшей в плену ХАМАСа наблюдательницы Рони Эшель, заявил, что "не может быть помилования тем, кто привел страну к самой большой катастрофе".

Еще около 5 тысяч человек приняли участие в акции протеста возле дома президента Израиля в Иерусалиме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2025

Штаб семей похищенных прекратит еженедельные митинги: цель почти достигнута
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 ноября 2025

В центре Тель-Авива прошел "неофициальный митинг" памяти Ицхака Рабина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

На 4-м шоссе, в районе Бней-Брака, автомобиль сбил демонстранта