В Тель-Авиве и Иерусалиме состоялись многотысячные антиправительственные митинги

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве состоялся многотысячный митинг, участники которого требовали проведения досрочных выборов, создания государственной комиссии по расследованию трагедии 7 октября. Демонстраторы также выступили против закрытия дел в отношении Биньямина Нетаниягу и его помилования.

Кармит Кацир, брат которой Эльад был похищен и убит террористами в Газе, обвинила Нетаниягу в том, что он бросил на произвол судьбы заложников, а также в том, что превратил "Ликуд" в секту одного лидера. Эяль Эшель, отец погибшей в плену ХАМАСа наблюдательницы Рони Эшель, заявил, что "не может быть помилования тем, кто привел страну к самой большой катастрофе".

Еще около 5 тысяч человек приняли участие в акции протеста возле дома президента Израиля в Иерусалиме.