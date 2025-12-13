На заседании кабинета Нетаниягу сорвался на Бен-Гвира: "Сначала победи на выборах, потом командуй"

По информации телеканала i24, на последнем заседании военно-политического кабинета Биньямин Нетаниягу сделал выговор министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

На заседании, которое проходило в четверг вечером, в соответствии с решением министерской комиссии по законодательству обсуждался закон о смертной казни террористов. Бен-Гвир и секретарь правительства Йоси Фукс предложили свой вариант закона, предусматривающий высшую меру для боевиков "Нухбы". Это возмутило министра юстиции Ярив Левина, который заявил, что подобный законопроект уже находится на продвинутой стадии работы: "Как можно продвигать закон, не обсудив этого с министром юстиции? Мне встать и уйти?". Бен-Гвир на это ответил: "А ты спрашивал меня, когда продвигал законы, касающиеся полиции?".

По информации i24, тут не выдержал Биньямин Нетаниягу. Он обратился к Бен-Гвиру: "Хочешь руководить всем? Сначала пусть тебя изберут на пост премьер-министра".

После этого Левин сообщил, что законопроект о смертной казни для участников резни 7 октября вместе с законопроектом, предложенным Ротманом и Малиновской, находится на завершающей стадии подготовки.