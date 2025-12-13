x
13 декабря 2025
13 декабря 2025
13 декабря 2025
13 декабря 2025
Израиль

На заседании кабинета Нетаниягу сорвался на Бен-Гвира: "Сначала победи на выборах, потом командуй"

Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
Военно-политический кабинет
Ярив Левин
время публикации: 13 декабря 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 22:40
Итамар Бен-Гвир
Yonatan Sindel/Flash90

По информации телеканала i24, на последнем заседании военно-политического кабинета Биньямин Нетаниягу сделал выговор министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

На заседании, которое проходило в четверг вечером, в соответствии с решением министерской комиссии по законодательству обсуждался закон о смертной казни террористов. Бен-Гвир и секретарь правительства Йоси Фукс предложили свой вариант закона, предусматривающий высшую меру для боевиков "Нухбы". Это возмутило министра юстиции Ярив Левина, который заявил, что подобный законопроект уже находится на продвинутой стадии работы: "Как можно продвигать закон, не обсудив этого с министром юстиции? Мне встать и уйти?". Бен-Гвир на это ответил: "А ты спрашивал меня, когда продвигал законы, касающиеся полиции?".

По информации i24, тут не выдержал Биньямин Нетаниягу. Он обратился к Бен-Гвиру: "Хочешь руководить всем? Сначала пусть тебя изберут на пост премьер-министра".

После этого Левин сообщил, что законопроект о смертной казни для участников резни 7 октября вместе с законопроектом, предложенным Ротманом и Малиновской, находится на завершающей стадии подготовки.

