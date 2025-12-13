В Яффо сообщения о нападении на беременную женщину вызвали напряженность между евреями и арабами
время публикации: 13 декабря 2025 г., 22:54 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 23:00
После того, как в Яффо был распылен газовый баллончик в лицо беременной женщине, в арабском сегменте соцсетей появились сообщения, что пострадавшая была арабкой, а нападавшие – евреями.
Вечером в Яффо произошло несколько столкновений между еврейскими и арабскими жителями. Cайт 0404.co.il пишет, что арабская молодежь провела шествия под националистическими лозунгами.
Комментируя этот инцидент, представители полиции сообщили, что, по словам пострадавшей женщины, произошел конфликт на дороге, в ходе которого другой водитель использовал газовый баллончик. В полиции отмечают, что инцидент расследуется. Но на данный момент неясно, были ли нападавшие евреями.