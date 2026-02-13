Полиция задержала подозреваемых в убийстве 56-летней женщины в Тамре

Сотрудники полиции Северного округа задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству 56-летней жительницы Тамра. Напомним, накануне преступники обстреляли дом в Тамре, в результате чего женщина получила критические ранения и вскоре скончалась.

Подозреваемые, двое мужчин в возрасте 23 и 36 лет, были задержаны через несколько часов после совершения преступления. Оба они являются жителями Тамры, полиция устанавливает мотив их действий. По завершении допросов подозреваемые будут доставлены в суд для продления срока их содержания под стражей.