Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 13 февраля, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Сильный южный ветер. На юге – песчаная буря. Во второй половине дня на севере страны начнутся дожди, местами с грозами. Возможны осадки и в центре. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 11-24 градусов, в Тель-Авиве – 17-29, в Хайфе – 17-28, в Эйлате – 18-25, в Беэр-Шеве – 11-28, на побережье Мертвого моря – 18-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-30, в Ариэле – 14-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-24, на Голанских высотах – 12-22.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 130-360 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 40 км/ч).

В субботу – небольшое понижение температуры, местами дожди. В воскресенье-понедельник – тепло и солнечно. Во вторник-четверг похолодает, местами дожди.