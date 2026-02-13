Демократия и права женщин: Иран возглавил Комиссию социального развития ООН

Назначение Ирана вице-президентом Комиссии по социальному развитию при Экономическом и социальном совете ООН – одной из восьми функциональных комиссий Совета, призванной продвигать демократию и права женщин – вызвало резкую критику со стороны политиков и правозащитников.

Критики заявляют, что предоставлять такой статус Тегерану, ответственному за жесточайшие репрессии в отношении женщин и гражданского населения, совершенно недопустимо, и что ООН проявляет свое традиционное лицемерие в вопросах взаимодействия с недемократическими режимами, сообщает Fox News.

Назначение Ирана было утверждено без возражений на заседании комиссии, где делегаты принимали повестку дня и организационные решения. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц раскритиковал назначение, отметив: "Еще одна причина, почему мы не состоим и не участвуем в этой нелепой "Комиссии по социальному развитию".

Отметим, что ООН продолжают критиковать за бездействие в отношении кровавого подавления протестов иранскими властями в декабре и в январе. В среду генсек ООН Антониу Гутерриш поздравил Иран с годовщиной исламской революции, чем вызвал шквал критики в свой адрес.