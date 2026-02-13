x
13 февраля 2026
|
последняя новость: 07:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 февраля 2026
|
13 февраля 2026
|
последняя новость: 07:00
13 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: перехват о Кушнере и Иране стал поводом для нового политического скандала в США

США
Иран
Дональд Трамп
СМИ
Скандалы
время публикации: 13 февраля 2026 г., 02:33 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 05:43
WSJ: перехват о Кушнере и Иране стал поводом для нового политического скандала в США
AP Photo/Mark Schiefelbein

В США разгорается новый политический скандал вокруг Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа и его неформального советника по Ближнему Востоку.

Как пишет The Wall Street Journal, был перехвачен разговор двух иностранцев, в котором упоминались Кушнер, Иран и возможная "сделка". Запись разговора, по сведениям издания, была получена американской разведкой в мае 2025 года – в период активных контактов Вашингтона и Тегерана (накануне 12-дневной израильско-иранской войны).

Судя по публикации, сведения об этой записи были скрыты от общественности по политическим мотивам, якобы по указанию главы Национальной разведки США Тулси Габбард. Сама она обвинения отвергает как необоснованные и указывает, что интерпретации перехвата не подтверждены независимыми данными.

Администрация Белого дома не раскрывает детали эпизода, ссылаясь на риск раскрытия методов сбора разведданных. На этом фоне источники в Вашингтоне признают: пока неясно, идет ли речь о значимом сигнале для контрразведки или о "разговорном шуме" (возможной дезинформации), что для перехватов такого типа – не редкость.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 февраля 2026

Трамп о встрече с Нетаниягу и об Иране: "Не принято никаких окончательных решений"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 февраля 2026

Нетаниягу встретился с Виткоффом и Кушнером в Вашингтоне