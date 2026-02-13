WSJ: перехват о Кушнере и Иране стал поводом для нового политического скандала в США

В США разгорается новый политический скандал вокруг Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа и его неформального советника по Ближнему Востоку.

Как пишет The Wall Street Journal, был перехвачен разговор двух иностранцев, в котором упоминались Кушнер, Иран и возможная "сделка". Запись разговора, по сведениям издания, была получена американской разведкой в мае 2025 года – в период активных контактов Вашингтона и Тегерана (накануне 12-дневной израильско-иранской войны).

Судя по публикации, сведения об этой записи были скрыты от общественности по политическим мотивам, якобы по указанию главы Национальной разведки США Тулси Габбард. Сама она обвинения отвергает как необоснованные и указывает, что интерпретации перехвата не подтверждены независимыми данными.

Администрация Белого дома не раскрывает детали эпизода, ссылаясь на риск раскрытия методов сбора разведданных. На этом фоне источники в Вашингтоне признают: пока неясно, идет ли речь о значимом сигнале для контрразведки или о "разговорном шуме" (возможной дезинформации), что для перехватов такого типа – не редкость.