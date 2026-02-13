x
13 февраля 2026
|
последняя новость: 07:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 февраля 2026
|
13 февраля 2026
|
последняя новость: 07:00
13 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NYT: группа авианосца Gerald R. Ford отправляется на Ближний Восток

США
Иран
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 13 февраля 2026 г., 06:32 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 06:44
NYT: группа авианосца Gerald R. Ford отправляется на Ближний Восток
AP Photo/John Clark

The New York Times пишет, что авианосец Gerald R. Ford и его ударная группа, находящиеся в Карибском регионе, перебазируются на Ближний Восток и присоединятся к уже действующей там группе Abraham Lincoln в рамках усиления давления на Иран.

В публикации со ссылкой на четырех американских чиновников говорится, что приказ военным морякам был передан в ночь на 13 февраля, а возвращение кораблей в США теперь ожидается не раньше конца апреля – начала мая.

Этот шаг выглядит как расширение ранее анонсированного Белым домом курса на "силовую готовность при сохранении переговорного канала" с Тегераном. Накануне Трамп публично подтвердил намерение направить в регион еще одну авианосную группу, однако в первоначальных утечках и обсуждениях чаще фигурировал вариант с George H.W. Bush. О чем, в частности, сообщало издание The Wall Street Journal.

Если информация NYT подтвердится официально, речь идет о переходе от предварительной подготовки "второго авианосца" к конкретному решению в пользу Gerald Ford.

Такое развитие событий указывает на активизацию подготовки армии США к массированному удару по военным объектам в Иране. Хотя президент США Дональд Трамп продолжает говорить о том, что рассчитывает на "сделку" с Тегераном.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Нетаниягу после встречи с Трампом: Иран можно продавить на сделку, но я скептичен
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 февраля 2026

WSJ: Пентагон начал подготовку к отправке на Ближний Восток еще одного авианосца
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2026

Израиль ждет "зеленый свет" от Трампа. Интервью с военным экспертом Давидом Гендельманом