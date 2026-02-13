NYT: группа авианосца Gerald R. Ford отправляется на Ближний Восток

The New York Times пишет, что авианосец Gerald R. Ford и его ударная группа, находящиеся в Карибском регионе, перебазируются на Ближний Восток и присоединятся к уже действующей там группе Abraham Lincoln в рамках усиления давления на Иран.

В публикации со ссылкой на четырех американских чиновников говорится, что приказ военным морякам был передан в ночь на 13 февраля, а возвращение кораблей в США теперь ожидается не раньше конца апреля – начала мая.

Этот шаг выглядит как расширение ранее анонсированного Белым домом курса на "силовую готовность при сохранении переговорного канала" с Тегераном. Накануне Трамп публично подтвердил намерение направить в регион еще одну авианосную группу, однако в первоначальных утечках и обсуждениях чаще фигурировал вариант с George H.W. Bush. О чем, в частности, сообщало издание The Wall Street Journal.

Если информация NYT подтвердится официально, речь идет о переходе от предварительной подготовки "второго авианосца" к конкретному решению в пользу Gerald Ford.

Такое развитие событий указывает на активизацию подготовки армии США к массированному удару по военным объектам в Иране. Хотя президент США Дональд Трамп продолжает говорить о том, что рассчитывает на "сделку" с Тегераном.