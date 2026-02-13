Розыск похищенной Нэнси Гатри в США: ФБР увеличило награду до 100 тысяч долларов

ФБР объявило о повышении вознаграждения до 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении 84-летней Нэнси Гатри – матери ведущей NBC Саванны Гатри – либо за сведения, которые приведут к аресту и осуждению причастных к ее исчезновению.

Одновременно опубликованы новые ориентировки: подозреваемый – мужчина ростом примерно 175-178 см, среднего телосложения, с собой у него был большой черный рюкзак Ozark Trail Hiker Pack.

По данным Reuters, в расследовании возник межведомственный конфликт: шериф округа Пима (Аризона), чье ведомство ведет дело, не передает ФБР ключевые вещественные доказательства (в том числе перчатку и ДНК-материалы) для анализа в федеральной лаборатории, настаивая на работе через частную лабораторию во Флориде. Это, по словам источника агентства в правоохранительных органах США, может замедлять расследование.

Исчезновение Нэнси Гатри расследуется как похищение: ранее власти публиковали кадры с вооруженным человеком в маске у ее дома в Аризоне, а семья неоднократно обращалась к общественности с просьбой помочь следствию. ФБР заявляет, что уже получило более 13 тысяч сообщений от граждан, проверка продолжается в круглосуточном режиме.

На данный момент официальный мотив похищения не назван, подтверждений того, что пропавшая жива, публично не представлено; следственные действия продолжаются.

7 февраля ведущая американского телеканала NBC Саванна Гатри опубликовала видеообращение, в котором заявила, что семья готова заплатить выкуп за возвращение ее 84-летней матери Нэнси Гатри, которую, по данным следствия, похитили из дома под Тусоном (Аризона). Поводом для обращения стала информация о контакте похитителей с местным телеканалом KOLD-TV: редакция сообщила о получении анонимного сообщения, связанного с этим делом. После этого родственники публично подтвердили готовность к выплате выкупа.

Расследование ведут ФБР и офис шерифа округа Пима. Ранее ФБР сообщало о награде в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти Нэнси Гатри или установить причастных.

Накануне был задержан подозреваемый. Однако позже он был отпущен за недостаточностью улик.