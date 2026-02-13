За неделю в Иудее и Самарии задержаны более 100 подозреваемых

Региональная бригада "А-Бекаа вэ а-Амаким" завершила операцию в преддверии Рамадана в районе Иерихона. В ходе операции было осмотрено около 70 объектов и задержаны трое подозреваемых.

В зоне ответственности бригады "Йегуда" были изъяты два токарных станка для производства оружия, винтовка M16, запчасти оружия, боеприпасы и средства для финансирования терроризма на сумму около трех миллионов шекелей.

Бойцами бригады "Шомрон" были задержаны более 30 разыскиваемых, изъяты компоненты для сборки взрывных устройств, винтовки M16 и боевое снаряжение, которые было спрятано в магазинах в районе Балата Шхема.

В зоне ответственности бригады "Менаше" были задержаны подозреваемые, связанные с террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад". Кроме того, были изъяты автоматы Калашникова, боевое снаряжение и средства для финансирования террора на сумму в десятки тысяч шекелей.

В зоне ответственности бригады "Биньямин" были задержаны несколько боевиков ХАМАСа и террористов, бросавших бутылки с зажигательной смесью в сторону поселения Бейт-Эль. Кроме того, было изъято оружие.

В зоне ответственности бригады "Эфраим" были изъяты винтовки M4 и средства для финансирования терроризма на сумму несколько тысяч шекелей.

В зоне ответственности бригады "Эцион" задержаны несколько подозреваемых и изъяты запчасти оружия.