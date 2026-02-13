x
Спорт

Исторический момент. На олимпиаде впервые выступил израильский лыжник

Зимняя Олимпиада 2026
Лыжи
время публикации: 13 февраля 2026 г., 14:19
Исторический момент. На олимпиаде впервые выступил израильский лыжник
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Сегодня израильский лыжник впервые принял участие в олимпийских соревнованиях.

В гонке на 10 км с раздельным стартом израильтянин Аттила Михали Кертеш занял 110-е место, отстав от победителя на 10 минут 48.2 секунды.

109-е место занял лыжник из Саудовской Аравии Ракан Алиреза.

108-м финишировал ливанец Самер Таук.

всего финишировали 111 спортсменов.

Двое спортсменов сошли с дистанции.

Спорт
