Исторический момент. На олимпиаде впервые выступил израильский лыжник
время публикации: 13 февраля 2026 г., 14:19 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 14:19
Сегодня израильский лыжник впервые принял участие в олимпийских соревнованиях.
В гонке на 10 км с раздельным стартом израильтянин Аттила Михали Кертеш занял 110-е место, отстав от победителя на 10 минут 48.2 секунды.
109-е место занял лыжник из Саудовской Аравии Ракан Алиреза.
108-м финишировал ливанец Самер Таук.
всего финишировали 111 спортсменов.
Двое спортсменов сошли с дистанции.
