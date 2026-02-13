x
13 февраля 2026
13 февраля 2026
13 февраля 2026
Культура

Умер известный фотограф Михаил Левит, летописец Иерусалима

Иерусалим
время публикации: 13 февраля 2026 г., 15:26
Михаил Левит, летописец Иерусалима
Фото Дмитрия Брикмана

В пятницу, 13 февраля, стало известно, что в Маале-Адумим умер Михаил Левит – известный фотограф, сотрудничавший многие годы с газетой "Вести". Ему был 81 год. Его называют летописцем Иерусалима.

Михаил Левит родился в 1944 году в городе Черкассы (Украина, СССР). Начав карьеру фотографа-журналиста, он быстро добился профессионального призвания. Его работы неоднократно публиковались в различных изданиях. Он был участником и лауреатом многих выставок – областных, государственных и международных. В 1979 году Михаил Левит занял второе место на международной выставке в Польше, а в 1998 году он получил приз Международной Федерации Фотоискусства (FIAP) на выставке в Израиле. Его фотографии выставлялись в Польше, Румынии, Чехословакии, Германии, Франции, Англии и Сингапуре, а его персональные выставки устраивались в Украине, США, Израиле. В 2002 году с успехом прошла его персональная выставка в Москве.

Михаил Левит многие годы жил в Иерусалиме, являлся одним из основателей фотографического клуба "Иерусалим 36". В последние годы он жил в Маале-Адумим, недалеко от Иерусалима. Его фотографии опубликованы на персональном сайте.

