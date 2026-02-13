Возле Кфар-Менахем перевернулся квадроцикл, погиб мужчина, малыш в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о перевернувшемся квадроцикле ("трактороне") на открытой местности неподалеку от населенного пункта Кфар-Менахем.

Прибывшие на место происшествия медики увидели рядом с квадроциклом лежащего мужчину в возрасте примерно 30 лет, с множественными травмами. Мужчина был без сознания, у него не было пульса и дыхания. Рядом с ним находился трехлетний мальчик, также с множественными тяжелыми травмами.

Медики пытались реанимировать мужчину, но его травма оказалась критической, и им пришлось констатировать его смерть. Мальчик в тяжелом, но стабильном состоянии был эвакуирован на машине интенсивной терапии в больницу.