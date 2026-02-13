x
13 февраля 2026
Израиль

Возле Кфар-Менахем перевернулся квадроцикл, погиб мужчина, малыш в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 13 февраля 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 14:55
Возле Кфар-Менахем перевернулся квадроцикл, погиб мужчина, малыш в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о перевернувшемся квадроцикле ("трактороне") на открытой местности неподалеку от населенного пункта Кфар-Менахем.

Прибывшие на место происшествия медики увидели рядом с квадроциклом лежащего мужчину в возрасте примерно 30 лет, с множественными травмами. Мужчина был без сознания, у него не было пульса и дыхания. Рядом с ним находился трехлетний мальчик, также с множественными тяжелыми травмами.

Медики пытались реанимировать мужчину, но его травма оказалась критической, и им пришлось констатировать его смерть. Мальчик в тяжелом, но стабильном состоянии был эвакуирован на машине интенсивной терапии в больницу.

