В Дженине задержан террорист, причастный к теракту в деревне Аль-Фундук
время публикации: 13 февраля 2026 г., 13:39 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 13:44
В четверг, 12 февраля, бойцы полицейского спецподразделения ЯМАМ и военнослужащие ЦАХАЛа действовали в Дженине в рамках операции по предотвращению террора.
Благодаря использованию предоставленной Общей службой безопасности (ШАБАК) информации, был задержан террорист Мухаммад Зидан, который был пособником исполнителей вооруженного нападения в деревне Аль-Фундук 6 января 2025 года.
Напомним, в результате того теракта погибли трое израильтян, и еще восемь получили ранения.
Задержанный террорист ранее был высокопоставленным участником террористической группировки в Дженине, он занимался финансированием террористической деятельности и продвижением терактов против Израиля.
