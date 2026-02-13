x
Израиль

В Дженине задержан террорист, причастный к теракту в деревне Аль-Фундук

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 13 февраля 2026 г., 13:39 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 13:44
В Дженине задержан террорист, причастный к теракту в деревне Аль-Фундук
Пресс-служба полиции Израиля

В четверг, 12 февраля, бойцы полицейского спецподразделения ЯМАМ и военнослужащие ЦАХАЛа действовали в Дженине в рамках операции по предотвращению террора.

Благодаря использованию предоставленной Общей службой безопасности (ШАБАК) информации, был задержан террорист Мухаммад Зидан, который был пособником исполнителей вооруженного нападения в деревне Аль-Фундук 6 января 2025 года.

Напомним, в результате того теракта погибли трое израильтян, и еще восемь получили ранения.

Задержанный террорист ранее был высокопоставленным участником террористической группировки в Дженине, он занимался финансированием террористической деятельности и продвижением терактов против Израиля.

