Впервые за десять лет Амирам Бен-Улиэль получил право на уединение с женой

Амирам Бен-Улиэль, признанный виновным в убийстве семьи Дауабшэ в деревне Дума в 2015 году, впервые получил право на уединение с женой. Разрешение было дано после десяти лет пребывания Бен-Улиэля в тюрьме.

Согласно опубликованной информации, прокуратура отозвала свой протест против апелляции, поданной адвокатом осужденного. В связи с этим отменено судебное разбирательство апелляции, которое должно было состояться 14 января. Дата встречи Бен-Улиэля с женой будет назначена Службой охраны тюрем (ШАБАС).

Напомним, что в августе 2024 года Общая служба безопасности (ШАБАК) одобрила просьбу Амирама Бен-Улиэля о переводе из одиночной камеры в отделение для ультрарелигиозных евреев с более мягкими условиями содержаниями.

В мае 2020 года окружной суд признал Амирама Бен-Улиэля виновным в убийстве членов семьи Дауабшэ в арабской деревне Дума в 2015 году. Бен-Улиэль был признан виновным в трех убийствах, двух эпизодах поджогов, в двух эпизодах покушения на убийство и во вступлении в сговор с целью совершения преступления на расистской почве, однако был оправдан по обвинению в членстве в террористической организации. Он был приговорен к трем пожизненным тюремным заключениям и еще 20 годам тюрьмы.