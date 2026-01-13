x
13 января 2026
13 января 2026
Израиль

Бывшая заместитель министра внутренних дел Фаина Киршенбаум освободилась из тюрьмы

Судебные решения
время публикации: 13 января 2026 г., 18:56 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 19:15
Miriam Alster/FLASH90

Бывшая заместитель министра внутренних дел Фаина Киршенбаум освободилась из тюрьмы "Неве Тирца". Она вышла на свободу в соответствии c решением комиссии по условно-досрочному освобождению, принявшей решение о сокращении ее срока.

В марте 2021 года Киршенбаум была приговорена к десяти годам тюремного заключения за взяточничество и коррупцию, позднее Верховный суд сократил срок до семи с половиной лет тюрьмы. Отбывать наказание Киршенбаум начала в конце 2021 года.

В ноябре президент Ицхак Герцог принял решение сократить срок заключения для Фаины Киршенбаум: в полномочия президента страны входит амнистия заключенных, ограничение срока пожизненного заключения, а также возможность сократить срок для явки в комиссию по условно-досрочному освобождению – что и было сделано в данном случае.

Фаина Киршенбаум смогла подать в комиссию по УДО в декабре 2025 года вместо мая 2026 года, как предполагалось изначально. Принимая решение, президент полагался на профессиональные заключения министерства юстиции и его главы Ярива Левина.

