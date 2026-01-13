Отчет госконтролера о муниципальных выборах: штрафы, "раздутые" расходы, наём родственников

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 13 января отчет, проливающий свет на финансовую сторону выборов в местные органы власти, состоявшихся в феврале 2024 года. Документ вскрывает масштабные нарушения в использовании государственных средств: от покупки гаджетов и проведения детских праздников за счет налогоплательщиков до сомнительных схем с наймом родственников и невозвратом многомиллионных долгов.

Госконтролер Энгельман: "Были выявлены кандидаты, которые распоряжались выделенными им государственными средствами на финансирование выборов не так, как это ожидается и требуется, Фракции и кандидаты обязаны действовать честно по отношению к общественности и использовать государственное финансирование исключительно в соответствии с законом и по назначению – то есть для нужд выборов, соблюдая экономию, проявляя рассудительность и общественную ответственность".

Всего ведомство госконтролера проверило счета 1379 местных фракций и 102 кандидатов. Результаты оказались неутешительными: в отношении 646 фракций и 41 кандидата было вынесено отрицательное заключение. В качестве санкции они были лишены остатка государственного финансирования на совокупную сумму около 3,7 миллиона шекелей.

Финансовая дисциплина также оказалась под вопросом: 515 фракций и 30 кандидатов завершили кампанию с долгами. Общий дефицит составил около 37,2 миллиона шекелей, при этом 69 фракций ушли в "минус" более чем на 100000 шекелей каждая.

В отчете также представлены результаты проверки 15 "материнских" фракций (партий, представленных в Кнессете). В частности, фракция "Ликуд" получила отрицательное заключение и была оштрафована лишением остатка финансирования в размере 180000 шекелей.

Стоит отметить, что выборы стали значительно дороже для казны. По сравнению с кампанией 2018 года, объем госфинансирования местных фракций вырос на 125 миллионов шекелей (52%), а финансирование фракций Кнессета увеличилось на 56 миллионов шекелей (34%).

Особое внимание в отчете уделено тому, как именно тратились деньги. Чтобы не возвращать неизрасходованные излишки средств в государственную казну, часть фракций и кандидатов искусственно "раздували" отчетность, включая туда необоснованные траты, не имеющие отношения к выборам. Среди вопиющих примеров, приведенных госконтролером:

- Ремонт частных квартир, которые якобы использовались как предвыборные штабы.

- Закупка компьютеров и мобильных телефонов в дни, непосредственно предшествующие выборам, или даже после них.

- Расходы на топливо, эквивалентные поездкам на тысячи километров, что выглядит абсолютно неправдоподобно в масштабах одного города.

- Чрезмерные траты на еду и угощения – у некоторых кандидатов они составляли более 50% всего бюджета.

- Одна из фракций даже включила в расходы покупку подарков и организацию развлекательных шоу для детей.

- Во всех подобных случаях госконтролер отказался признавать эти расходы легитимными, а на некоторые фракции были наложены денежные санкции.

Кроме того, отчет устанавливает жесткие нормы на будущее, закрывая ряд юридических лазеек. Во-первых, выявлена практика, когда фракции выплачивали зарплату самим кандидатам. Энгельман постановил: отныне нанимать кандидатов за плату – будь то претендент на пост мэра или члена совета – категорически запрещено.

Во-вторых, вскрылись факты найма родственников и приближенных, причем иногда на работу оформлялось сразу несколько членов одной семьи. Позиция госконтролера однозначна: массового найма родственников следует избегать. Для парламентских партий (фракций Кнессета) вводится полный запрет: впредь нельзя нанимать родственников должностных лиц и кандидатов ни на местных выборах, ни на выборах в Кнессет.

В-третьих, действующие мэры были уличены в использовании муниципального имущества для своей агитации, что нарушает закон. Хотя большинство фракций вернули деньги в бюджеты мэрий после проверки, госконтролер предупредил: в будущем такое нарушение автоматически приведет к отрицательному заключению.

Отдельная глава посвящена механизму авансов. 15 фракций Кнессета получили перед выборами авансы на гигантскую сумму в 293 миллиона шекелей. По итогам голосования выяснилось, что 12 фракций получили больше, чем им полагалось, и должны вернуть в казну около 60 миллионов шекелей.

По состоянию на декабрь 2025 года, 6 фракций все еще продолжали возвращать эти деньги в рассрочку. Матаниягу Энгельман отметил, что такая система превратилась в механизм получения беспроцентного финансирования в обход стандартных процедур взятия ссуд. Он призвал законодателей пересмотреть размер авансов, чтобы текущее финансирование партий не уходило на погашение старых долгов вместо реальной деятельности.

Госконтролер также указал на системную несправедливость: действующий закон дает преимущество крупным партиям Кнессета перед локальными списками. Даже если "материнская" фракция получает госфинансирование, превышающее ее реальные расходы на местных выборах, она не обязана возвращать разницу в казну и может тратить эти деньги на другие цели. Местные же списки такой привилегии лишены.

В заключении отчета Энгельман рекомендует Кнессету устранить этот дисбаланс и создать законодательный механизм, который гарантировал бы возврат излишков авансов государству, особенно в случаях, если парламентская фракция прекращает свое существование.