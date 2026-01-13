x
13 января 2026
|
последняя новость: 12:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 12:08
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Законопроект о порядке суда над террористами "нухба" одобрен в первом чтении

время публикации: 13 января 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 11:35
Законопроект о порядке суда над террористами "нухба" одобрен в первом чтении
Chaim Goldberg/Flash90

Кнессет одобрил в первом чтении законопроект депутатов Юлии Малиновской (НДИ) и Симхи Ротмана ("Ционут Датит") о предании суду террористов, принимавших участие в бойне 7 октября 2023 года.

Законопроект определяет порядок предания суду террористов, причастных к похищениям, убийствам, изнасилованиям и мародерству, совершенным в ходе нападения 7 октября 2023 года. Эти действия определяются как геноцид в отношении еврейского народа и агрессия в отношении национального государства. Законопроект предусматривает создание специальных судов, которые будут рассматривать эти дела. Еще до создания судов будет сформирована специальная рабочая группа, в которую войдут представители министерства юстиции, обороны и иностранных дел для подготовки к этому шагу.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара возражала против этого законопроекта.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2025

На заседании кабинета Нетаниягу сорвался на Бен-Гвира: "Сначала победи на выборах, потом командуй"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

"Кан": достигнута договоренность с минюстом о создании специальных судов над террористами "Нухбы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2025

Законопроект о порядке суда над террористами "нухба" утвержден в предварительном чтении