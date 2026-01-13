Законопроект о порядке суда над террористами "нухба" одобрен в первом чтении

Кнессет одобрил в первом чтении законопроект депутатов Юлии Малиновской (НДИ) и Симхи Ротмана ("Ционут Датит") о предании суду террористов, принимавших участие в бойне 7 октября 2023 года.

Законопроект определяет порядок предания суду террористов, причастных к похищениям, убийствам, изнасилованиям и мародерству, совершенным в ходе нападения 7 октября 2023 года. Эти действия определяются как геноцид в отношении еврейского народа и агрессия в отношении национального государства. Законопроект предусматривает создание специальных судов, которые будут рассматривать эти дела. Еще до создания судов будет сформирована специальная рабочая группа, в которую войдут представители министерства юстиции, обороны и иностранных дел для подготовки к этому шагу.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара возражала против этого законопроекта.