"Кан": некоторым депутатам от "Ликуда" предложили не участвовать в праймериз и получить должности

Несколько депутатов от "Ликуда" получили предложения отказаться от участия в праймериз, получив за это различные должности. Как сообщает "Кан", предложение поступило от приближенных премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Имена депутатов, получивших предложения, не называются.

В пресс-службе "Ликуда" не комментируют эту информацию.

В ближайшее время начнется заседание конституционной комиссии "Ликуда", в ходе которого должно быть принято решение о том, как будет проходить формирование предвыборного списка партии. Глава ЦК партии Хаим Кац опроверг утверждение, согласно которому планируется перенос заседания на 14 июля.