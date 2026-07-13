x
13 июля 2026
|
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июля 2026
|
13 июля 2026
|
последняя новость: 15:00
13 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": некоторым депутатам от "Ликуда" предложили не участвовать в праймериз и получить должности

Выборы 2026
Ликуд
время публикации: 13 июля 2026 г., 14:00 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 14:00
"Кан": некоторым депутатам от "Ликуда" предложили не участвовать в праймериз и получить должности
Oren Ben Hakoon/Flash90

Несколько депутатов от "Ликуда" получили предложения отказаться от участия в праймериз, получив за это различные должности. Как сообщает "Кан", предложение поступило от приближенных премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Имена депутатов, получивших предложения, не называются.

В пресс-службе "Ликуда" не комментируют эту информацию.

В ближайшее время начнется заседание конституционной комиссии "Ликуда", в ходе которого должно быть принято решение о том, как будет проходить формирование предвыборного списка партии. Глава ЦК партии Хаим Кац опроверг утверждение, согласно которому планируется перенос заседания на 14 июля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook