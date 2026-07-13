На процессе Нетаниягу выступила женщина, которую использовали в следственном эксперименте с Хефецем

В суде по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу впервые дала показания женщина из близкого окружения государственного свидетеля Нира Хефеца, которую следователи использовали в рамках так называемой "случайной встречи". Заседание прошло за закрытыми дверями, личность свидетельницы запрещена к публикации, сообщает Ynet.

Суд разрешил сообщить, что ее показания касались следственных действий, проводившихся в отношении нее. Речь идет об эпизоде 2018 года, когда перед заключением Хефецем соглашения с прокуратурой следователи организовали его встречу с этой женщиной, представив ее как случайную.

Прокуратура ранее признала, что была осведомлена о подготовке операции. Согласно материалам дела, на совещании 20 февраля 2018 года обсуждались обыск и допрос женщины, а также намерение на следующий день организовать ее встречу с Хефецем.

Этот следственный прием вызвал резкую критику защиты Нетаниягу, которая утверждала, что на Хефеца оказывалось недопустимое давление. Сам Хефец в суде заявлял, что "случайная встреча" не стала причиной его решения подписать соглашение государственного свидетеля. По его словам, решающими факторами были соглашение, заключенное бывшим генеральным директором министерства связи Шломо Фильбером, опасение, что государственным свидетелем может стать Шауль Алович, а также продолжительное содержание под стражей.

Нир Хефец, ранее входивший в ближайшее окружение Нетаниягу и его семьи, является одним из ключевых свидетелей обвинения по "делу 4000".