Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 13 июля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами дымка.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 27-39, в Беэр-Шеве – 22-33, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник-субботу – без существенных изменений, небольшое повышение температуры. В воскресенье будет очень жарко.