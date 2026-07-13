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Ближний Восток

CENTCOM сообщил о начале новой волны атак в Иране

США
Война с Ираном
время публикации: 13 июля 2026 г., 00:26 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 00:38
CENTCOM сообщил о начале новой волны атак в Иране
CENTCOM
CENTCOM сообщил о начале новой волны атак в Иране
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения ударов по территории Ирана.

"Сегодня в 17:00 по времени восточного побережья США силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление его способности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Верховный главнокомандующий распорядился нанести эти удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности", – говорится в заявлении CENTCOM.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Сирике, на острове Кешм, в Бендер-Аббасе, Минабе, Бушере, Джаске, Кенгане. По острову Кешм нанесены десятки ударов.

Иранские СМИ сообщают об атаке КСИР на эмиратский контейнеровоз GFS GALAXY в Ормузском проливе, утверждая, что судно тонет.

В телеграм-каналах на фарси появились сообщения о том, что по всему Ирану "только что было объявлено состояние максимальной чрезвычайной готовности".

Ближний Восток
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