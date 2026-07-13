CENTCOM сообщил о начале новой волны атак в Иране

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения ударов по территории Ирана.

"Сегодня в 17:00 по времени восточного побережья США силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление его способности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Верховный главнокомандующий распорядился нанести эти удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности", – говорится в заявлении CENTCOM.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Сирике, на острове Кешм, в Бендер-Аббасе, Минабе, Бушере, Джаске, Кенгане. По острову Кешм нанесены десятки ударов.

Иранские СМИ сообщают об атаке КСИР на эмиратский контейнеровоз GFS GALAXY в Ормузском проливе, утверждая, что судно тонет.

В телеграм-каналах на фарси появились сообщения о том, что по всему Ирану "только что было объявлено состояние максимальной чрезвычайной готовности".