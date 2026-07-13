Четвертая волна ударов по целям в Иране за неделю, контратаки КСИР

В ночь на 13 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) начало новую серию ударов по территории Ирана – четвертую за последнюю неделю. Операция стартовала около полуночи по израильскому времени. В CENTCOM заявили, что ее цель – продолжить уничтожение возможностей Ирана атаковать моряков и торговые суда, проходящие через Ормузский пролив. Удары были нанесены по распоряжению президента США Дональда Трампа, чтобы "привлечь иранские силы к ответственности".

Рано утром 13 июля CENTCOM объявил о завершении новой волны ударов по Ирану. По данным командования, высокоточными боеприпасами были поражены десятки целей в нескольких районах страны. "Целью операции было ослабить способность Ирана продолжать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе. Американские силы нанесли удары по системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным комплексам, а также малым военным катерам. В операции участвовали американские боевые самолеты и корабли. Кроме того, CENTCOM впервые применило ударные беспилотники одностороннего действия воздушного и морского базирования", – говорится в заявлении. CENTCOM подчеркивает, что Ормузский пролив является важнейшим маршрутом мировой торговли и не контролируется Ираном. Американские силы, как утверждает CENTCOM, готовы обеспечить свободу судоходства для коммерческих судов, несмотря на продолжающиеся действия, угрозы и заявления Тегерана.

Иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Джаске, на острове Кешм и в других районах юга и юго-запада страны. По данным AP со ссылкой на американского чиновника, среди целей были ракетные комплексы, средства ПВО и катера "Корпуса стражей исламской революции". Иранское агентство IRNA сообщило о гибели одного человека и ранении четырех при ударе по центральной водонасосной станции в портовом городе Бендер-Махшехр. Американская сторона эти сведения не комментировала.

Иранская сторона заявляет об ударах по базе США "Муаффак Салти" в Иордании, по военной базе США в Бахрейне и др.

Новая волна последовала за серией ударов вечером 12 июля.

Накануне, в ночь на 12 июля, по данным CENTCOM, были поражены около 140 целей, включая позиции баллистических ракет и беспилотников, склады боеприпасов, средства связи и объекты КСИР. Поводом стала иранская атака на кипрский контейнеровоз в Ормузском проливе: судно получило серьезные повреждения, один член экипажа пропал без вести.

В ответ КСИР применил ракеты и беспилотники против объектов в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Иордании и Омане – странах, где размещены американские военные или которые сотрудничают с США. Катар заявил о перехвате ракет; осколками были ранены три человека, в том числе ребенок. В Бахрейне, где находится штаб 5-го флота США, объявлялась ракетная тревога.

В Кувейте были повреждены три пограничных поста и морская буровая платформа Kuwait Oil Company, один работник получил ранения. В Иордании упали три иранские ракеты, причинив небольшой материальный ущерб, но не вызвав жертв. В Омане беспилотники атаковали объекты в провинциях Мусандам и Аль-Вуста. Власти Омана вызвали иранского посла и вручили ему ноту протеста, назвав действия Тегерана безответственными.

Иран объявил Ормузский пролив закрытым до восстановления спокойствия и пригрозил новыми ударами по американским базам в регионе. CENTCOM утверждает, что пролив остается открытым, хотя интенсивность судоходства снизилась. По данным командования, за последнюю неделю через него прошли более 140 судов.