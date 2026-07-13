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Мир

Участники багамской группы Da Pond Band погибли в авиакатастрофе

Погибшие
Музыканты
Авиакатастрофа
время публикации: 13 июля 2026 г., 03:45 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 05:50
Участники багамской группы Da Pond Band погибли в авиакатастрофе
U.S. Air Force/DVIDS via AP

Участники популярной багамской музыкальной группы Da Pond Band и местный диджей находились среди десяти человек, погибших при крушении небольшого самолета авиакомпании Flamingo Air, сообщил Союз музыкантов и артистов Багамских Островов.

Катастрофа произошла в пятницу, 10 июля, в районе Северного Андроса, к западу от столицы страны Нассау. Самолет Cessna 402 вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау и направлялся в Сан-Андрос. На борту находились девять мужчин и одна женщина – все они погибли.

Da Pond Band была известна выступлениями на крупных культурных мероприятиях и сочетанием традиционной багамской музыки с современными мотивами.

После катастрофы власти Багамских Островов временно приостановили полеты Flamingo Air. В тот же день другой самолет этой авиакомпании загорелся после возвращения в Нассау и эвакуации пассажиров. Причины обоих происшествий расследуются.

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